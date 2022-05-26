ЦБ готов разрешить банкам с базовой лицензией открывать корсчета за рубежом

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Банк России готов пойти навстречу банковскому сообществу и разрешить кредитным организациям с базовой лицензией открывать корреспондентские счета за рубежом, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она сказала это на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

"Мы готовы дать возможность банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета за рубежом. Сейчас у них такого права нет, хотя здесь не стоит строить иллюзий, что это будет легко сделать", - отметила она.

Закон, разделяющий банки по перечню допустимых операций на кредитные организации с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией, вступил в силу в июне 2017 года. Банки с базовой лицензией в отличие от универсальных игроков ограничены в проведении ряда операций (в том числе с валютой), одновременно для них предусмотрено упрощенное регулирование. Основной специализацией банков с базовой лицензией должна стать работа с физлицами и субъектами малого и среднего бизнеса.

Судьба банков с базовой лицензией не раз обсуждалась на встречах банкиров с представителями ЦБ.

"Конечно, как и в любой кризис, возрастает уязвимость именно небольших банков. В этом сегменте, на наш взгляд, уже назрела давно необходимость пересмотра бизнес-моделей. Мы начали даже с вами обсуждать, когда обсуждали судьбу банков с базовой лицензией, идеи, перспективы и т.д. Но такой пересмотр был заторможен ковидом. А новый кризис начался очень быстро, и времени уже совсем не остается. Но задачу тоже нужно решать", - заявила Набиуллина.