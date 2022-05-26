ЦБ предложил перераспределить клиентов и риски между санкционными и остальными банками

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предлагает разработать рыночные механизмы, перераспределяющие клиентов, риски и ресурсы между санкционными и несанкционными банками, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"По всей видимости, санкционные банки будут вынуждены сосредоточиться на внутренних рублевых операциях, прежде всего на кредитовании госсектора, санкционных предприятий, МСБ и розничного бизнеса", - сказала она на конференции "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков", организованной Ассоциацией банков России.

"При этом очень важно, чтобы из-за риска вторичных санкций не произошло дробления банковской системы на два изолированных сегмента. Чтобы не допустить этого, потребуется разработать специальные рыночные механизмы, которые будут перераспределять клиентов, риски и ресурсы между санкционными и несанкционными банками. Здесь будет нужен не только творческий подход, но и, вероятно, современные технологические решения, в частности, можно действовать через платформы маркетплейсов", - добавила Набиуллина.