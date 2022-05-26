Банк России предложил разрешить объединения банков без выкупа долей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Банк России хочет предоставить небольшим банкам возможность присоединяться к крупным без выкупа долей, но с взаимной ответственностью участников объединения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы хотим расшить это узкое место (в части доступа небольших банков к различным сервисам - прим. ИФ), дать шанс маленьким банкам. Поэтому мы готовим предложения о новой возможности создания банковских объединений без выкупа долей, но с взаимной ответственностью всех участников", - сказала она.

По ее словам, похожая система хорошо зарекомендовала себя в ряде стран.

"Идея в том, что небольшие банки присоединяются к более крупному, становясь его бизнес-партнерами. Они смогут получать от "старшего" банка информационную, технологическую и экспертную поддержку. В результате основной фокус надзора будет на консолидированном уровне, а для участников радикально снизится операционная и регулятивная нагрузка. Мы со своей стороны готовы создать необходимые регулятивные и юридические предпосылки, но, конечно, требуются интерес и вовлечение самих банков - просим давать свои предложения по данной теме", - отметила глава ЦБ.