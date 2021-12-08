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РФ вошла в топ-10 мировых экспортеров шоколада, опередив Швейцарию

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Россия по итогам сентября этого года заняла 10 место в мировом рейтинге экспортеров шоколада (по экспортной выручке за последние 12 месяцев) и опередила Швейцарию, сообщает Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) со ссылкой на отчеты ITC Trademap и UN Comtrade.

По итогам сентября российский экспорт этой продукции в годовом выражении составил $838 млн. Швейцария за этот период экспортировала шоколада на $819 млн.

По тем же данным, в 2020 году Россия занимала 11 место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции с объемом поставок в 295,7 тысяч тонн на $729,2 млн. На 10 месте располагалась Швейцария с результатом 109,8 тысяч тонн на $753 млн.

По оценкам АСКОНД, в 2021 году экспортное направление кондитерской промышленности РФ увеличится на 19,1% в натуральном выражении. Объем поставок отечественных сладостей за рубеж составит 824,5 тыс. тонн на $1,68 млрд. Эти показатели станут рекордными для отрасли и превысят объем экспорта (в натуральном выражении) в допандемийном 2019 году на 30,8%.

Как сообщается в пресс-релизе, по состоянию на сентябрь за последние 12 месяцев на шоколадные изделия пришлось более 51,5% в экспорте кондитерской продукции (в стоимостном выражении). Такая динамика позволяет утверждать, что по итогам года РФ укрепит позиции в десятке крупнейших мировых экспортеров этого вида сладостей, отмечает АСКОНД.

Российские кондитерские изделия поставляются в 92 страны. Основными покупателями являются Китай и страны ЕАЭС. На них приходится 57% экспортных поставок. Однако экспорт растет и за счет продаж на новых для российских кондитеров направлениях, таких как Сербия, Бразилия, Нигерия и страны Ближнего Востока.

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности создана в феврале 1997 года.

Россия АСКОНД

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