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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:22

Всемирный банк одобрил помощь Украине в размере $1,49 млрд

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Всемирный банк сообщил об одобрении дополнительной помощи Украине на $1,49 млрд.

"Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине дополнительной финансовой помощи в размере $1,49 млрд", - говорится в сообщении на сайте международной финансовой организации.

Отмечается, что средства будут использованы для выплаты заработной платы государственным служащим и социальным работникам на Украине.

В совместном заявлении МВФ и Всемирного банка 2 марта говорилось, что группа ВБ готовит пакет поддержки для Украины на сумму $3 млрд в ближайшие месяцы, начиная с ускоренного предоставления как минимум $350 млн на поддержку бюджета с последующими $200 млн для поддержки здравоохранения и образования.

Украина Всемирный банк
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