"Ростелеком" отказался от моратория на банкротство, сохранив право на дивиденды

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" подало заявление об отказе от применения моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, говорится в сообщении компании.

"ПАО "Ростелеком" заявляет об отказе от применения в отношении ПАО моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, введенного правительством Российской Федерации на срок 6 месяцев (по 1 октября 2022 года), и вносит сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве", - говорится в сообщении.

Таким образом, компания не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года.

Мораторий на банкротство по заявлению кредиторов

С 1 апреля 2022 года правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы сохранить право выплачивать дивиденды или проводить buyback, эмитент должен отказаться от моратория.

Планы "Ростелекома" по выплате дивидендов

На прошлой неделе президент "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил "Интерфаксу", что менеджмент компании предлагает выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 4,56 рубля на акцию, направит на это 50% чистой прибыли по МСФО.

В начале марта он заявлял, что на фоне сильных финансовых результатов за 2021 год менеджмент считает возможной выплату в размере 6 рублей на обыкновенную и привилегированную акцию. "Будет меньше (ранее планировавшихся 6 рублей - ИФ), но на фоне того, что происходит, мы считаем, что это и так очень серьезная поддержка наших акционеров", - сказал глава "Ростелекома" в мае.

По дивидендной политике на 2021-2023 годы "Ростелеком" должен платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

Выручка "Ростелекома" по итогам 2021 года составила 580,1 млрд рублей (рост на 6%), чистая прибыль - 31,8 млрд рублей (рост на 26%). Свободный денежный поток составил 32,5 млрд рублей.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.