Украине отправлена новая партия американских гаубиц

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В рамках нового пакета американской военной помощи на сумму $100 млн Украине отправлены буксируемые гаубицы, тягачи к ним и радары контрбатарейной борьбы, сообщил Пентагон.

Минобороны США опубликовало фотографии загрузки 155-мм гаубиц М777 в тяжелый военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III, который способен перевозить более 75 тонн груза.

"В рамках дополнительных 100 млн долларов Украине отправлены гаубицы, тактические транспортные средства и радары (контрбатарейной борьбы)", - говорится в сообщении.

Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в рамках нового пакета помощи США "незамедлительно начнут переброску" 18 буксируемых гаубиц калибра 155 миллиметров и 18 тягачей для них, а также три радара контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

По имеющимся данным, вооружения доставляются на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

Новый пакет заложен в законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на сумму $40 млрд, одобренный Сенатом Конгресса США, о чем в четверг объявил президент США Джо Байден.

Ранее США уже передали Украине 90 гаубиц M777, позволяющих ВСУ сформировать пять артиллерийских дивизионов, и около 190 тыс. снарядов к ним, а также 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost.

В общей сложности с момента начала спецоперации РФ 24 февраля США направили Украине военную помощь на сумму $3,9 млрд.