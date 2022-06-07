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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:22

Польша договорилась с Украиной о самых крупных за 30 лет поставках вооружений

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил во вторник, что Польша заключает с Украиной крупнейшую за последние 30 лет сделку на поставки оружия Киеву.

"Прямо сейчас мы заключаем один из крупнейших, если не самый крупный, контракт на поставки вооружений за 30 лет", - приводит Польское агентство печати слова Моравецкого с выступления на оружейном заводе Huta Stalowa Wola (HSW) в городе Сталёва-Воля.

Он добавил, что контракт подразумевает поставки на Украину более 50 гаубиц на сумму 650 млн евро.

Моравецкий пояснил, что Украина оплатит только часть стоимости польских вооружений, остальное возьмет на себя Евросоюз.

Западные СМИ напоминают, что Польша уже предоставила Украине около 250 танков Т-72, реактивные системы залпового огня "Град" и самоходные гаубицы.

Хроника 24 февраля – 07 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Польша Украина
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