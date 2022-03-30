Кинотеатры в РФ могут потерять 11 млрд рублей из-за ухода зарубежного кино

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские кинотеатры могут потерять в 2022 году более 11 млрд рублей из-за ухода голливудского кино, необходимо проработать меры поддержки, заявил глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

"Объём убытков с сегодняшнего дня до конца года рассчитан, понятно, что это прогноз, – 11,1 млрд рублей. Это то, что кинотеатры не доберут, исходя из сегодняшней ситуации", - сказал Сельянов на совещании Минкультуры РФ с представителями киноиндустрии.

Он отметил, что доходы от проката голливудских картин составляли порядка 75% выручки кинотеатров. Кроме того, по словам продюсера, кинотеатры в летний период также потеряют часть контента, так как традиционно летом выходили голивудские блокбастеры, а российских картин было меньше.

"Лето близко... За последние пять лет доля российского кино летом в кинотеатрах в разные месяцы колеблется – бывало 0, бывало 1%, в среднем летом российское кино собирало 6% сборов. Мы понимаем, что в абсолютных цифрах этим летом доля будет выше, может быть 100%. Но в абсолютных цифрах, понятно, что кинотеатры закроются все", - подчеркнул он.

По мнению Сельянова, меры поддержки кинотеатров, которые были реализованы во время пандемии коронавируса, можно применить и в нынешней ситуации "с какими-то дополнениями, уточнениями".

О необходимости мер поддержки кинотеатров заявил также режиссёр и продюсер Федор Бондарчук. По его словам, в первую очередь необходимо поддержать старейшие кинотеатры, которые могут закрыться из-за недостатка средств.

Генеральный директор кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин сообщил на совещании, что несмотря на уход большинства зарубежных компаний, в кинотеатрах будет показываться иностранный контент.

"Есть безусловный ряд компаний, которые не готовы уходить с этого рынка, и мы с ними продолжаем сотрудничать. Более того, сейчас обсуждается и, скорее всего, будет дан положительный ответ, что сделки с ними (зарубежными компаниями) будут проводиться в рублях. Они готовы открывать счета в РФ, чтобы мы могли перечисляться деньги", - сказал Верещагин.

Он отметил, что его компания "на ближайшие два месяца подготовила классный пакет кинотеатральных фильмов", которые, как он надеется, "смогут поддерживать кинопрокат, всю нашу индустрию".

Бондарчук, в свою очередь, сообщил, что несколько картин, которые ранее планировалось выпустить только в онлайн-кинотеатрах, выйдут в широкий прокат в кино.

Участники встречи сообщили, что в кинотеатрах могут начать показываться сериалы.