Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Кинотеатры в РФ могут потерять 11 млрд рублей из-за ухода зарубежного кино

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские кинотеатры могут потерять в 2022 году более 11 млрд рублей из-за ухода голливудского кино, необходимо проработать меры поддержки, заявил глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

"Объём убытков с сегодняшнего дня до конца года рассчитан, понятно, что это прогноз, – 11,1 млрд рублей. Это то, что кинотеатры не доберут, исходя из сегодняшней ситуации", - сказал Сельянов на совещании Минкультуры РФ с представителями киноиндустрии.

Он отметил, что доходы от проката голливудских картин составляли порядка 75% выручки кинотеатров. Кроме того, по словам продюсера, кинотеатры в летний период также потеряют часть контента, так как традиционно летом выходили голивудские блокбастеры, а российских картин было меньше.

"Лето близко... За последние пять лет доля российского кино летом в кинотеатрах в разные месяцы колеблется – бывало 0, бывало 1%, в среднем летом российское кино собирало 6% сборов. Мы понимаем, что в абсолютных цифрах этим летом доля будет выше, может быть 100%. Но в абсолютных цифрах, понятно, что кинотеатры закроются все", - подчеркнул он.

По мнению Сельянова, меры поддержки кинотеатров, которые были реализованы во время пандемии коронавируса, можно применить и в нынешней ситуации "с какими-то дополнениями, уточнениями".

О необходимости мер поддержки кинотеатров заявил также режиссёр и продюсер Федор Бондарчук. По его словам, в первую очередь необходимо поддержать старейшие кинотеатры, которые могут закрыться из-за недостатка средств.

Генеральный директор кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин сообщил на совещании, что несмотря на уход большинства зарубежных компаний, в кинотеатрах будет показываться иностранный контент.

"Есть безусловный ряд компаний, которые не готовы уходить с этого рынка, и мы с ними продолжаем сотрудничать. Более того, сейчас обсуждается и, скорее всего, будет дан положительный ответ, что сделки с ними (зарубежными компаниями) будут проводиться в рублях. Они готовы открывать счета в РФ, чтобы мы могли перечисляться деньги", - сказал Верещагин.

Он отметил, что его компания "на ближайшие два месяца подготовила классный пакет кинотеатральных фильмов", которые, как он надеется, "смогут поддерживать кинопрокат, всю нашу индустрию".

Бондарчук, в свою очередь, сообщил, что несколько картин, которые ранее планировалось выпустить только в онлайн-кинотеатрах, выйдут в широкий прокат в кино.

Участники встречи сообщили, что в кинотеатрах могут начать показываться сериалы.

Ассоциация продюсеров кино и телевидения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госзаказчикам запретили закупать без согласования импортный софт для КИИ

ЦБ РФ временно перестанет раскрывать свою деятельность по управлению ЗВР

Минфин РФ продлил срок подачи заявок на выкуп евробондов-2022 за рубли

Минфин РФ продлил срок подачи заявок на выкуп евробондов-2022 за рубли

В УФСИН объяснили новую голодовку американца Рида несогласием со взысканием

Военная операция на Украине

Мединский заявил о готовности Украины выполнить принципиальные требования РФ

Мединский заявил о готовности Украины выполнить принципиальные требования РФ

В России легализован параллельный импорт ряда товаров

Американец Тревор Рид во второй раз объявил голодовку в мордовской колонии

Американец Тревор Рид во второй раз объявил голодовку в мордовской колонии

Глава РАН отметил, какие меры позволят остановить отток учёных из России

Кремль одобрил проработку идеи Володина расширить список товаров для экспорта за рубли

В Кремле прокомментировали сроки перехода на оплату российского газа в рублях

В Кремле прокомментировали сроки перехода на оплату российского газа в рублях
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код