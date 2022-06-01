После отказа в субсидиях на 6,5 млрд рублей кинотеатрам пообещали другую поддержку

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Правительство рассматривает другие варианты поддержки кинотеатров, которым ранее было отказано в субсидии в размере 6,5 млрд рублей, сообщил журналистам советник президента по культуре Владимир Толстой.

"В целом вопрос не совсем ко мне, он к Минкультуры, потому что они представляют правительство и политику в области поддержки кинематографии. Мы вместе с Министерством культуры и Фондом кино дали все свои предложения, они обсуждаются сейчас. Поддержка будет, но "вертолетных" денег просто не будет. Просто будут найдены способы поддержки, но не разбрасывание денег, как это предлагалось первоначально",- сказал Толстой в среду на просьбу прокомментировать информацию об отказе в субсидии на 6,5 млрд руб.

16 мая член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев сообщил "Интерфаксу", что правительство отказалось предоставить кинотеатрам субсидии на общую сумму 6,5 млрд рублей. По его словам, такое решение может привести к тому, что кинотеатры "начнут массово закрываться с 20-х чисел мая и на протяжении лета".

В апреле бизнес-омбудсмен Борис Титов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение кинотеатров с просьбой оказать им господдержку на 6,5 млрд рублей.

Зарубежные компании Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal приняли решение приостановить кинотеатральный прокат своих релизов, а также временно прекратить свою деятельность в России.