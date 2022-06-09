Власти взаимодействуют с VW по вопросу занятости персонала в Нижнем Новгороде

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Правительство Нижегородской области взаимодействует с представительством германского автоконцерна Volkswagen в Нижнем Новгороде по вопросам, связанным с осуществлением деятельности в регионе, сообщил замгубернатора региона Андрей Саносян.

"По информации предприятия, на сегодняшний день завод не может продолжать выпуск продукции, поэтому около 200 работникам было направлено предложение о добровольном увольнении по соглашению сторон с выплатой шести средних окладов. Тот, кто, не примет такое предложение, продолжит находиться в простое до дальнейшего решения компании", - привели "Интерфаксу" слова Саносяна в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Заместитель губернатора отметил, что "учитывая квалификацию работников завода Volkswagen, уверен, что они будут востребованы на других предприятиях региона".

"Знаю, что некоторые сотрудники уже получили предложения о работе", - добавил замгубернатора.

Саносян подчеркнул, что при необходимости управление по труду и занятости населения Нижегородской области при содействии регионального Минпрома окажет необходимую поддержку в трудоустройстве.

Ранее сообщалось со ссылкой на "Коммерсантъ", что Volkswagen, прекративший сборку автомобилей в РФ в начале марта, предложил сотрудникам, задействованным на контрактной сборке автомобилей на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде, добровольно уволиться с компенсацией шести окладов.

О том, что штату подразделения концерна в Нижнем Новгороде было предложено добровольное расторжение трудовых договоров в течение июня с выплатой до шести окладов, сообщил один из профсоюзов сотрудников VW в РФ. В письме профсоюзов "Единство" и АСМ директору по персоналу российской "дочки" концерна (ООО "Фольксваген Груп Рус") Герриту Шпенглеру говорится, что 2 июня было получено предложение расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон. По данным профсоюза, компания при этом утверждает, что "массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет".

"Предложенные условия оговаривают, что работники, которые примут предложение расторгнуть трудовой договор до 17 июня, могут получить шесть окладов, до 29 июня - только пять. По данным разных профсоюзов, в этом подразделении VW работают около двухсот человек", - отмечало издание.

В представительстве VW в РФ подтвердили эту информацию, сказав, что предложили пакет, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 г., а также личное IT-оборудование (если применимо) тем сотрудникам в Нижнем Новгороде, кто желает уволиться.

Сборка моделей Skoda и Volkswagen на заводе группы "ГАЗ" в Нижнем Новгороде была остановлена 3 марта, с тех пор площадка находится в простое. Однако с 25 мая неопределенность относительно будущего контрактной сборки усилилась. Отечественный концерн, который подпал под американские санкции еще в 2018 г., не получил отсрочку по вступлению санкций в силу от Минфина США на фоне военных действий на территории Украины.

"Коммерсантъ" констатировал, что VW до сих пор не сделал никаких заявлений относительно разрыва соглашения о контрактной сборке на "ГАЗе".

Производственный график линии Skoda на "ГАЗе" предполагает простой до середины сентября, однако это, как отмечает газета, лишь формальность - санкции вряд ли позволят возобновить работу. Кроме того, по данным издания, VW довел до своих дилеров информацию, что в 2022 г. сборки в РФ, в том числе и на собственной площадке в Калуге, не будет.

Вместе с тем, уходить с российского рынка германский концерн, по крайней мере в лице марки VW, не хочет, добавлял "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.