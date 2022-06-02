Решетников указал на риски роста безработицы в РФ с текущих минимальных уровней

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ видит риски повышения уровня безработицы с нынешних минимальных значений на фоне сокращения спроса, заявил глава ведомства Максим Решетников на брифинге в четверг.

"Ситуация на рынке труда пока стабильна: мы достигли там исторического минимума практически по безработице - 4%. Но эта ситуация не должна обманывать", - сказал он.

"Если у нас затянется кризис спроса, предприятия рано или поздно вынуждены будут - сейчас они просто терпят убытки в ожидании перенастройки, в ожидании восстановления спроса - но рано или поздно это может привести к сокращению занятости. По опережающим индикаторам видим, что риски здесь есть", - сообщил глава Минэкономразвития.

"Внимательно за ними следим, поэтому говорим о том, что нам, конечно, очень важно, чтобы этот спрос (увеличивался - ИФ) - потребительское кредитование, ипотечное, кредитование предприятий, бюджетные расходы. Здесь мы делаем максимум, чтобы максимально деньги пошли в экономику, и экономика перезапустилась", - отметил Решетников.

Как сообщил накануне Росстат, безработица в России в апреле 2022 года снизилась до 4%, обновив исторический минимум за период наблюдений показателя с 1991 года. Общая численность безработных в России в апреле 2022 года составила 3 млн 005 тыс. человек, что на 73 тыс. ниже показателя марта 2022 года.

Предыдущий исторический минимум - 4,1% - был достигнут в феврале 2022 года и удерживался в марте. Прежнее минимальное значение безработицы составляло 4,3%, оно было зафиксировано в августе 2019 года, вновь было достигнуто в сентябре прошлого года и удерживалось до декабря 2021 года включительно. В январе этого года безработица в РФ повысилась до 4,4%.