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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

"Ростелеком" ликвидирует представительство в Женеве

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" ликвидирует представительство в Женеве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Соответствующие изменения сведений о компании были внесены в ЕГРЮЛ 14 июня.

"В соответствии с установленным порядком внесены изменения в сведения о ПАО "Ростелеком", связанные с ликвидацией структурного подразделения - представительства общества в Женеве. В сложившейся ситуации взаимодействие с зарубежными контрагентами и организациями утратило актуальность", - сообщили в "Ростелекоме".

В Женеве находилось единственное зарубежное представительство "Ростелекома", оно было открыто в 1999 году. Через него осуществлялось взаимодействие с зарубежными организациями и операторами, в частности, Международным союзом электросвязи.

В условиях распространения цифровых технологий необходимые контакты можно поддерживать в digital-каналах, уточнили в "Ростелекоме".

Ростелеком Швейцария Женева
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