Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил оптимистичный настрой предыдущего дня, подогретый заявлениями с проходящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-22), а также высокими ценами на нефть, в то время как внешние фондовые площадки упали после повышения ставки Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов в пятницу выросли на 0,1-0,2%, упали бумаги "Энел Россия" на корпоративных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2373,12 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1318,82 пункта (+0,2%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" смешанная в пределах 0,9%.

Доллар подрос до 56,9 рубля (+0,4 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+0,9%), акции "ММК" (+0,8%), Polymetal (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Яндекса" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (-0,8%), "Магнита" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Акции "Энел Россия" упали до 0,4978 рубля (-10,8%).

Итальянская Enel продаст свои 56,43% в ПАО "Энел Россия" "ЛУКОЙЛу" и фонду "Газпромбанк-Фрезия", сообщила накануне вечером итальянская компания.

Из сообщения Enel, размещенного на сайте Итальянской фондовой биржи, следует, что компания заключила два отдельных соглашения с покупателями на общую сумму $135 млн. Закрытие сделки ожидается в III квартале и зависит от ряда условий, в частности, решения правкомиссии РФ по иностранным инвестициям и ФАС России, говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении 17 июня на ПМЭФ-22 даст критическую оценку международной экономической ситуации, а также будет говорить о задачах России на ближайшую перспективу, сообщили в Кремле.

Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, речь пойдет о проблемах, с которыми сегодня сталкивается мировое хозяйство – о несправедливой межгосударственной конкуренции, торговых и финансовых войнах, санкциях, ограничениях.

Комментарии аналитиков

Главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич считает, что снижение внешних фондовых площадок вызвано повышением ставок ведущими центробанками – это в среднесрочной перспективе будет вести к ухудшению ситуации в мировой экономике, росту стоимости заемного финансирования и оттоку ликвидности с рынков. В сложившейся ситуации инвесторы продолжают сокращать объемы рисковых активов в портфелях, замещая их защитными инструментами. В пятницу утром на мировых рынках сохраняется преобладание продаж, но корректируются фьючерсы на основные американские индексы.

На рынке акций РФ в пятницу ожидается сохранение позитивных тенденций. Несмотря на то, что рынок достиг локальных целей восстановления, подъем может быть продолжен, в результате чего индекс МосБиржи в ближайшие сессии может попытаться подняться к максимумам конца мая, установленным в районе 2440 пунктов (ближайшее техническое сопротивление).

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также ожидает продолжения роста российского фондового рынка в пятницу на фоне проходящего ПМЭФ, при этом не исключен выход индекса МосБиржи к уровню 2450 пунктов в ближайшее время.

Инвесторы обратят внимание на данные по потребительской инфляции (CPI) в еврозоне, значение которой в мае, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, составит 8,1% г/г - тот же уровень, что и в апреле, однако не исключены негативные сюрпризы. Кроме этого, негативом для рынка может выступить публикация данных по промпроизводству в США в мае, которое может показать резкое торможение темпов роста за отчетный период - до 0,4%. Все это приведет к сохранению негативных настроений на глобальных рынках, полагает Соловьев.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, инвесторы перестали бояться покупать российские акции и у них появилась надежда, что верхняя граница существующего диапазона на графике индекса МосБиржи 2500 пунктов будет пробита, после чего индекс вырастет в район 2800 пунктов. Обстановка на рынке оздоровилась, появился устойчивый спрос на акции Сбербанка, который кредитует все сектора экономики, негативные новости по "Газпрому" не привели к обвалу акций эмитента. Улучшение настроений инвесторов связано и с надеждами на то, что геополитическая ситуация вскоре улучшится. Визит лидеров Германии, Франции и Италии на Украину явно направлен на возобновление переговоров по линии Украина-Россия.

Дополнительная волна позитива идет с ПМЭФ-22. Минэнерго ждет сохранения добычи нефти и конденсата в РФ в 2022 году на уровне 2021 года или снижения на 3-5%. Большинство валютных ограничений по мере стабилизации финансовой системы должны быть сняты. Будет развиваться экономика высоких переделов, к примеру авиастроение или станкостроение. Естественно, что развертывание широкомасштабного производства потребует больших инвестиций, и чтобы их окупить на иностранную продукцию будут вводиться заградительные пошлины.

Федрезерв США понизил прогноз по росту ВВП и повысил прогноз по уровню базовой инфляции на конец года. Главный экономист Deutsche Bank по США Мэтью Луцетти написал в заметке, что Федрезерву придется действовать более агрессивно, чем было заявлено на заседании в среду, и это ужесточение спровоцирует рецессию в 2023 году, что приведет к более существенному росту уровня безработицы, отмечает Верников.

В США индексы акций в четверг упали на 2,4-4,1% во главе с Nasdaq, к уровням осени-зимы 2020 года из-за опасений рецессии и роста безработицы в США в связи с ужесточением монетарной политики.

Днем ранее Федрезерв повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, рекордными темпами с 1994 года. Глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка также может быть повышена на 75 б.п. Центробанки Великобритании и Швейцарии тоже повысили ставки на этой неделе.

В четверг стало известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 229 тыс. человек, хотя опрошенные Bloomberg аналитики ожидали сокращения показателя до 216,5 тыс.

Число домов, строительство которых было начато в США в мае, рухнуло на 14,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,549 млн в пересчете на годовые темпы.

В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 снизился на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,5%).

Банк Японии по итогам двухдневного заседания оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП). Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность 10-летних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского ЦБ, распространенном по итогам заседания.

Банк Японии подтвердил потолок программы выкупа ETF на уровне 12 трлн иен ($104 млрд). Программа выкупа гособлигаций остается безлимитной. Кроме того, он повторил свое апрельское обещание ежедневно выкупать 10-летние госбумаги по фиксированной ставке, чтобы избежать подъема доходностей выше допустимого лимита (0,25%).

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно проседают и завершают неделю снижением впервые с апреля на фоне растущих опасений замедления темпов глобального экономического роста и, соответственно, спроса на нефть, из-за ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $119,62 за баррель (-0,2% и +1,1% в четверг), июльская цена WTI - $117,37 за баррель (-0,2% и +2% накануне).

Поддержку рынку в четверг оказала информация о введении Вашингтоном новых экономических санкций в отношении Ирана, отмечает Market Watch. Минфин США сообщил о введении санкций в отношении иранских производителей нефтехимической продукции, а также ряда компаний в Китае и ОАЭ, участвующих в продаже иранских нефтепродуктов за рубеж.