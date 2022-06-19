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В Лондоне прошли протесты против роста цен

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Несколько тысяч людей вышли в субботу на улицы в центре Лондона в знак протеста против роста цен в Великобритании. Об этом пишет Associated Press.

Демонстранты потребовали от правительства принять меры для помощи людям. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подвергается критике за медленную реакцию на рост цен, который начался после пандемии COVID-19.

По данным Британского конгресса тред-юнионов (организация объединяющая профсоюзы - ИФ), ставшего инициатором протестов, с 2008 года британские рабочие потеряли почти 20000 фунтов стерлингов ($24450), так как инфляция росла быстрее зарплат.

На этой неделе Банк Англии принял решение ужесточить денежно-кредитную политику на фоне устойчиво высокой инфляции. Потребительские цены в Великобритании в апреле 2022 года подскочили на 9% в годовом выражении, показали официальные статистические данные, опубликованные в прошлом месяце. Рост цен стал рекордным более чем за 40 лет.

Теперь руководство Банка Англии полагает, что инфляция в стране может превысить 11% в октябре, а объем ВВП во втором квартале сократится на 0,3%, хотя ранее ожидался рост на 0,1%.

Великобритания Лондон
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