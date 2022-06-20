ЦБ Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,7% годовых

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,7% годовых.

В декабре прошлого года ее размер был снижен на 5 базисных пунктов, в январе – еще на 10 б.п., а затем она оставалась без изменений.

Ставка по пятилетним кредитам в понедельник была сохранена на отметке 4,45% годовых, сообщил НБК. В предыдущем месяце регулятор снизил ее максимально с момента проведения реформы ставок в 2019 году – на 15 б.п.

Большинство аналитиков ожидали сохранения размера LPR, сообщают Trading Economics и MarketWatch, поскольку на прошлой неделе НБК также принял решение оставить неизменной ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на уровне 2,85% годовых.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.