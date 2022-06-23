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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Совет ЕЭК вернул 10%-ю ввозную пошлину на стиральные машины и телевизоры

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Совет Евразийского экономической комиссии (ЕЭК) отменил обнуление импортной пошлины в отношении стиральных машин и жидкокристаллических и плазменных телевизоров, вернув ставку в 10% от таможенной стоимости.

Решение вступит в силу не ранее 1 июля.

Пошлины на жидкокристаллические и плазменные телевизоры и стиральные машины были обнулены в апреле 2022 года в рамках так называемого третьего пакета решений ЕЭК по временному отказу на фоне санкций от взимания импортных пошлин в отношении некоторых востребованных на рынке союза иностранных товаров. Мера должна была прекратить действие 30 сентября 2022 года.

Оба кода ТН ВЭД, в отношении которых ЕЭК возвращены таможенные пошлины, включены в перечень товаров для параллельного импорта, сформированного Минпромторгом РФ и содержащего товары, производители которых отказались от их поставок или производства в РФ. Вместе с тем, ранее Минпромторг отмечал высокую степень локализации производства бытовой техники иностранных марок, указывая на то, что большинство заводов размещены в России и продолжают работу.

ЕЭК
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