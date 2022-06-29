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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

В Нур-Султане задержали самолет российской Volga Dnepr airlines

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Нур-Султане был задержан Volga Dnepr airlines, выполнявший коммерческий рейс из Урумчи через Нур-Султан в Москву, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) Минфина Казахстана. Чиновники заверили, политических мотивов в этом нет.

Самолет был задержан 26 июня после того, как экипаж и его представитель своевременно - в течение положенных трех часов со момента уведомления о прибытии - не представили таможенные документы, сведения для совершения таможенных операций.

"В связи с этим в отношении авиакомпании возбуждено административное производство по статье "нарушение сроков подачи таможенной декларации, документов и сведений" Кодекса "Об административных правонарушениях" республика Казахстан, - говорится в пресс-релизе - Данное нарушение является обычным административным правонарушением в сфере таможенного администрирования".

Статья предусматривает штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (61,3 тысячи тенге или $134 по текущему курсу).

"Представители авиакомпании с нарушением согласны, ведется работа по привлечению виновных лиц к административной ответственности", - отметили в КГД.

Там пообещали отпустить самолет, как только нарушители будут привлечены к административной ответственности и заполнят таможенную декларацию.

В марте входящие в группу "Волга-Днепр" грузовые авиакомпании AirBridgeCargo и "Атран" приостановили все рейсы на фоне антироссийских санкций. Эти компании эксплуатировали только американские самолеты Boeing. Головная компания группы "Волга-Днепр" продолжила выполнять перевозки на Ан-124-100/150 и Ил-76ТД-90ВД. При этом в СМИ сообщалось об аресте нескольких Ан-124 за пределами России, в том числе в Торонто.

В апреле бенефициар, председатель совета директоров грузовой авиакомпании "Волга-Днепр" Алексей Исайкин и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним "Волга-Днепр" начала выполнять регулярные грузовые авиаперевозки между Москвой и другими городами России, а также зарубежными государствами, включая Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Пакистан и Вьетнам.

В середине июня Великобритания ввела против Исайкина санкции.

Группа "Волга-Днепр" является крупнейшей на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов.

Volga Dnepr airlines Казахстан Волга-Днепр Нур-Султан Александр Исайкин
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