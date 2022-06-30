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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Акции китайской компании в сфере искусственного интеллекта SenseTime упали в цене на 48%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акции китайской SenseTime Group Inc., крупнейшей в стране компании в сфере искусственного интеллекта (ИИ), упали в цене на 48% в ходе торгов в Гонконге в четверг после истечения шестимесячного ограничительного периода на продажу акций после IPO.

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Стоимость бумаг снизилась до 3,07 гонконгского доллара ($0,39) по сравнению с 5,88 доллара на закрытие рынка в среду и ценой IPO в 3,85 доллара.

Оборот торгов акциями SenseTime в четверг превысил 1 млн акций, тогда как в последние три месяца дневной оборот составлял в среднем менее 20 млн бумаг, свидетельствуют данные FactSet.

SenseTime провела IPO на сумму $744 млн в декабре прошлого года. Ограничительный период на продажу акций завершился в среду.

Менеджмент компании, специализирующейся на создании систем распознавания лиц, добровольно согласился продлить для себя ограничение на продажу акций еще на шесть месяцев, продемонстрировав, таким образом, уверенность в долгосрочных перспективах бизнеса, сообщает Market Watch.

SenseTime Китай
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