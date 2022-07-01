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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Акции "Роснефти" подорожали на 8,7% на новостях о рекордных дивидендах

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Котировки "Роснефти" подорожали в начале торгов пятницы на Московской бирже на 8,7% (до 393,7 рубля за штуку) на новостях о том, что собрание акционеров утвердило рекордные дивиденды за 2021 год - 23 рубля 63 копейки на одну обыкновенную акцию.

Как сообщила компания, с учетом выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2021 года, суммарная дивидендная выплата на акцию за 2021 год составит 41 рубль 66 копеек, а общая сумма средств на выплату дивидендов - 441,5 млрд рублей, что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО. Компания отмечает, что это рекордный показатель.

Также был утвержден новый совет директоров "Роснефти", состав которого обновился на 50%. Его председателем избран бывший топ-менеджер Qatar Energy Тайеб Бельмахди.

Дивидендная политика компании предполагает выплату в размере 50% от чистой прибыли по МСФО и предусматривает возможность таких выплат два раза в год. Предыдущий максимум по суммарным дивидендам "Роснефти" был зафиксирован по итогам 2019 года - 33,41 рубля на акцию.

Уставный капитал НК составляет 105 981 778, 17 рубля, он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 1 копейка.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), британская BP (через BP Russian Investments Limited; 19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", 0,76% - ООО "РН-Капитал".

В конце февраля ВР заявила, что продаст свою долю в "Роснефти".

Роснефть Мосбиржа Qatar Energy Тайеб Бельмахди
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