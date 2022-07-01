Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-1,2%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу продолжил снижение во главе с бумагами "Газпрома", разочаровавшего накануне инвесторов решением не выплачивать дивиденды за 2021 год, а также на фоне ухудшения внешней конъюнктуры; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,8-1,2%, при этом растут акции "Роснефти", акционеры которой решили выплатить финальные дивиденды за прошлый год.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2178,1 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1334,29 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 5,8%.

Доллар подрос до 51,66 рубля (+0,21 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (-5,8%, до 195 рублей), "АЛРОСА" (-2,4%), расписки TCS Group (-2,1%), бумаги Московской биржи (-1,9%), расписки OZON (-1,7%), акции Сбербанка (-1,6% и -1% "префы"), Polymetal (-1,5%), "ММК" (-1,4%), АФК "Система" (-1,4%), "Яндекса" (-1,4%), "Норникеля" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-1,3%), "Татнефти" (-1,2%), "МТС" (-1,2%), UC Rusal (-1,2%), ВТБ (-1,1%), "Северстали" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали акции "Роснефти" (+7,3%, до 388,7 рубля), "Газпром нефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,6% "префы").

Акционеры "Роснефти" на годовом собрании в четверг в форме заочного голосования утвердили дивиденды за 2021 год в размере 23,63 руб. на одну обыкновенную акцию. Согласно сообщению компании, учитывая выплату дивидендов по итогам I полугодия 2021 года, суммарный дивиденд на акцию за 2021 год составит 41,66 руб., а общая сумма средств на выплату дивидендов - 441,5 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО. Компания отмечает, что это рекордный показатель.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу негативный: азиатские индексы акций снижаются, сырьевые контракты дружно дешевеют. То есть поводов для оптимизма на российском рынке мало. Впрочем, в акциях "Роснефти" может состояться отскок, так как накануне они просели на опасениях отказа от дивидендов, но этого не произошло. В остальном сырьевые секторы российского рынка будут под давлением, а рубль может сдать часть позиций перед выходными.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что настроения на внешних рынках ухудшили данные по потребительской инфляции и пособию по безработице в США. Хотя базовые реальные потребительские расходы (PCE Core) в мае замедлились до 4,7% г/г против 4,9% г/г месяцем ранее, они остались на максимумах за последние 40 лет, что не дает значимых сигналов о скором замедлении инфляции и недостаточно для сбавления темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

В пятницу утром внешний фон складывается негативно. Интерес представляют данные по деловой активности в промышленности США в июне (ISM Manufacturing), а также по потребительской инфляции в еврозоне в июне. На данный момент рынки не находят достаточно поводов для роста, поэтому можно ожидать сохранения негативного сантимента на глобальных рынках в течение дня.

Акционеры "Роснефти" одобрили финальные дивиденды, поэтому можно ожидать роста бумаг компании сразу с открытия рынка. Весь рынок акций может предпринять попытку отскока, а индекс МосБиржи попытается вернуться выше 2250 пунктов, считает Соловьев.

В США индексы акций в четверг снизились на 0,8-1,3% во главе с Nasdaq, снижение индекса S&P 500 по итогам первого полугодия (-20,6%) стало максимальным с 1970 года. Инвесторы анализировали свежие статистические данные о расходах и доходах американцев за май.

Доходы населения США в позапрошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с апрелем, расходы - на 0,2%, показали данные министерства торговли страны. Первый показатель совпал с ожиданиями экспертов, второй оказался чуть ниже прогнозировавшихся 0,4%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительских цен (PCE) в мае поднялся на 6,3% в годовом выражении, такими же темпами, как в апреле. В помесячном выражении рост показателя составил 0,6% против 0,2% месяцем ранее.

Индикатор PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,3% по сравнению с апрелем. На этом уровне показатель остается уже четыре месяца подряд. В годовом выражении этот индикатор повысился на 4,7%, что стало минимальным приростом за последние 6 месяцев.

Индексы PCE и PCE Core считаются ключевыми показателями инфляции, отслеживаемыми Федеральной резервной системой при определении ключевой ставки.

На движение котировок повлияло и то, что институциональные инвесторы ребалансировали свои портфели в последние торги второго квартала и полугодия.

Азиатские рынки

В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, Гонконг не работает), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 1%).

Рынки Азии снизились после выхода японской статистики, показавшей снижение доверия к экономике страны среди крупных промышленных предприятий.

Индекс оптимизма Танкан в апреле-июне снизился до минимального значения с первого квартала 2021 года и составил 9 пунктов против 14 пунктов в первом квартале, сообщил Банк Японии. Показатель оказался хуже прогнозов экспертов, ожидавших снижение до 13 пунктов, сообщает Trading Economics.

Снижение индекса означает, что среди японских промышленников растет беспокойство по поводу перспектив экономического роста на фоне подъема цен на сырье и вспышки коронавируса в Азии.

Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в июне вырос впервые за четыре месяца и составил 51,7 пункта против майских 48,1 пункта, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media и S&P Global. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали подъема индекса до 50,1 пункта.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу снижаются, завершая неделю откатом на фоне очередных сигналов, что экономика США замедляется, и спрос на энергоресурсы может сократиться.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $108,4 за баррель (-0,6% и -3% в четверг), августовская цена WTI - $104,92 за баррель (-0,8% и -3,7% накануне).

Стоимость Brent уменьшилась на 6,5% в июне, но выросла на 6% по итогам второго квартала, WTI упала на 7,8% за месяц и поднялась на 5,5% за квартал, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. За первое полугодие Brent подорожала на 48%, WTI - на 41%.

Министры государств ОПЕК+ по итогам заседания в четверг приняли решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот нефтедобычи на 648 тыс. баррелей в сутки в августе. Президент США Джо Байден позднее в этом месяце отправится на Ближний Восток для обсуждения с Саудовской Аравией и ОАЭ возможностей более активного наращивания добычи.