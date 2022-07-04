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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

Котировки "ФосАгро" упали на 7,4% на новостях о невыплате дивидендов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акции "ФосАгро" подешевели в начале торгов понедельника на "Московской бирже" на 7,4% (до 7225 рублей за штуку) на новостях о невыплате дивидендов.

Акционеры "ФосАгро" на годовом собрании не утвердили выплату финальных дивидендов за 2021 год, вопрос о рекомендациях по распределению прибыли совет директоров рассмотрит на одном из ближайших заседаний, сообщила ранее компания.

Рекомендация по финальным дивидендам за 2021 год составляла 390 рублей на акцию или 130 рублей на GDR (была дана в начале февраля). Общая сумма выплат могла составить 50,5 млрд рублей.

ФосАгро Мосбиржа
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