Госдума приняла закон о запрете на разработку недр РФ для иностранных компаний

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям. Для продолжения работы они должны будут создать юридические лица в РФ и передавать им права пользования участками недр.

Согласно действующему законодательству, пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности, иностранные граждане и юридические лица. При этом пользователями участков недр федерального значения (исключение - континентальный шельф и СРП, для которого прописываются отдельные условия) могут быть компании, зарегистрированные в РФ. Принятый в третьем чтении закон (N33098-8) предполагает, что пользователями недр могут быть юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, и индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами РФ.

Не позднее 30 дней со дня вступления в силу закона Роснедра должны будут уведомить иностранные юридические лица о необходимости перехода права пользования участком недр к созданному в соответствии с законодательством РФ юридическому лицу. В течение 90 дней со дня направления уведомления пользователь недр, являющийся иностранным юридическим лицом, будет обязан создать в соответствии с законодательством РФ юридическое лицо для продолжения деятельности на предоставленном в пользование участке недр.

Кроме того, принятый закон предоставляет ОАО "Российские железные дороги" без аукциона право пользования участками недр местного значения при добыче общераспространенных полезных ископаемых (песок, галька, щебень). Уточняется, что общераспространенные полезные ископаемые могут использоваться только для проведения строительных работ по инфраструктуре ж/д транспорта. Пользователями данных участков недр без аукциона могут быть также компании, с которыми монополия заключила контракт на ведение работ по строительству объектов инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования. Перечень таких объектов утвердит правительство РФ.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.