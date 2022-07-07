Песков не увидел политики в поиске Казахстаном альтернативных маршрутов для своей нефти

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не усматривают политическую подоплеку в намерении властей Казахстана создать альтернативные маршруты для вывоза своей нефти.

На вопрос журналистов, чем вызваны планы Казахстана в связи с временным закрытием нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по решению российского суда - политическими или рыночными соображениями, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Вряд ли это политически мотивировано. Тут нужно очень внимательно смотреть".

В Москве следят за развитием ситуации, связанной с временным закрытием по решению российского суда нефтепровода (КТК), по которому экспортируется казахстанская нефть.

"Мы действительно читали сообщения о том, что по экологическим параметрам было принято решение о приостановке (работы нефтепровода - ИФ). Поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами", - добавил Песков.

Нефтепровод КТК

Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода, который идет из Казахстана в Новороссийск, составляет 67 млн тонн нефти в год.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Как сообщалось, КТК по решению Приморского районного суда Новороссийска от 6 июня приостановит деятельность морского терминала на 30 суток для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Консорциум направил в суд ходатайство с просьбой приостановить исполнение решения до момента вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения жалобы на постановление.

В связи с возможной остановкой КТК президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил национальной компании "КазМунайГаз" проработать оптимальные варианты реализации Транскаспийского маршрута в целях диверсификации поставок казахстанской нефти. Транскаспийский маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы.