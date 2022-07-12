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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Песков заявил об особом внимании правительства к теме излишнего укрепления рубля

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Излишнее усиление рубля - это тема особого внимания правительства, которая высоко стоит в повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не наша прерогатива - высказывать точные параметры желаемых курсов валют, в том числе и национальной валюты. Но излишнее усиление рубля - это тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора. И этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с оценками главы Минфина Антона Силуанова, который сказал о том, что нынешний курс доллара негативно влияет на бюджет, и экспортная выручка в рублях сокращается.

Также Пескова спросили, какие эмоции в Кремле вызывает снижение курса доллара. "Снижение курса не должно вызывать эмоций. Этот вопрос связан с функционированием экономики и совершенно конкретными цифровыми показателями, а не эмоциями", - ответил он.

Дмитрий Песков
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