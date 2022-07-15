РСПП предупредил о возможных срывах отгрузок зерна при введении ФГИС "Зерно" с 1 сентября

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупреждает о возможных остановках отгрузок зерна в случае введения с 1 сентября 2022 года федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Зерно".

"Введение системы непосредственно в период массовой уборки урожая приведет к возникновению сбоев и эффекта "наслаивания" в работе системы (из-за огромного потока вносимых сведений и информации) у всех участников рынка зерна, вплоть до остановки отгрузок зерна, что негативно повлияет на бизнес зернового комплекса", - говорится в письме РСПП на имя главы правительства Михаила Мишустина ("Интерфакс" ознакомился с его содержанием).

В настоящее время ФГИС "Зерно" действует в тестовом режиме.

РСПП ссылается по поступающие в его адрес обращения отраслевых союзов и отдельных производителей и переработчиков зерна, в которых содержится просьба перенести введение системы на год - до 1 сентября 2023 года. В качестве меры поддержки бизнеса союз просит правительство рассмотреть возможность продления тестового периода системы не менее чем на один год.

Аргументируя эту позицию, союз со ссылкой на оценки участников рынка сообщает, что система "находится на недостаточном уровне готовности для полноценного запуска: часть функционала не работает или работает с ошибками, в результате требуется дополнительная доработка и оптимизация".

В обосновании необходимости продления тестового режима указывается и на недостаток аккредитованных стационарных и мобильных лабораторий, а также сотрудников для отбора и анализа проб зерна для охвата всего рынка, на дополнительные затраты, связанные с необходимостью передавать данные в систему. В частности, затраты на зарплату только одного сотрудника, который будет взаимодействовать с системой, оценены в 600 тыс. рублей в год.

При этом в материалах сообщается, что в РФ в настоящее время насчитывается около 230 тыс. хозяйствующих субъектов, работа которых так или иначе связана с производством зерна. Но только 34,4 тыс. являются крупными сельхозпроизводителями. Остальные - фермеры, индивидуальные предприниматели и некоммерческие товарищества. К тому же только три четверти хозяйствующих субъектов в АПК имеют доступ к высокоскоростному интернету.

О переносе срока уже просили

Как сообщалось, в конце июня с просьбой перенести срок внедрения ФГИС "Зерно" в правительство обратилась ТПП. Такой же позиции придерживается и Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР).

Вопрос о переносе срока введения ФГИС "Зерно" поднимается не первый раз. Как сообщалось, в начале мая этого года Минсельхоз разместил на сайте regulation.gov.ru законопроект, в котором предлагалось перенести на год - до 1 сентября 2023 года - срок обязательного предоставления документов в систему. "Предлагаемое регулирование приведет к сохранению дополнительных финансовых ресурсов товаропроизводителей и приспособит их к работе в федеральной системе прослеживаемости зерна", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Однако в конце мая ведомство сообщило, что срок, с которого сельхозпроизводители должны будут в обязательном порядке предоставлять информацию в систему, не изменится, это будет 1 сентября 2022 года.

"По итогам обсуждения в правительстве РФ принято решение сохранить срок начала обязательного оформления товаросопроводительных документов в ФГИС "Зерно" с 1 сентября 2022 года", - сообщили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза.

Согласно закону

Создание информационной системы предусмотрено изменениями, внесенными в конце 2020 года в законы "О зерне" и "О развитии сельского хозяйства".

Согласно закону, в эту систему в обязательном порядке войдет информация о компаниях, которые производят, перерабатывают, транспортируют, поставляют, производят перевалку и перегрузку зерна, его реализацию и утилизацию. Планируется, что в системе будет создаваться сопроводительный документ, содержащий информацию о партии зерна или партии продуктов его переработки при перевозке любым видом транспорта. Это позволит последовательно идентифицировать партии по всей непрерывной цепочке при перемещении от производителя до переработки в готовую продукцию и отправки готовой продукции потребителю.

Кроме того, в систему будет включаться информация о партии зерна, виде культуры, годе урожая, месте его выращивания с указанием географического наименования, цели использования, массе, потребительских свойствах, назначении зерна.

В случае ввоза или вывоза с территории РФ как партий зерна, так и партий продуктов его переработки в систему будет загружаться информация о декларациях соответствия, фитосанитарных сертификатах, ветеринарных сертификатах. Через нее также будет проходить информация о закупке партий зерна и продуктов переработки для государственных нужд и о закупках партий зерна в федеральный интервенционный фонд.

В законе уточняется, что не допускаются ввоз на территорию РФ и вывоз зерна без товаросопроводительного документа на партию зерна. Порядок проведения лабораторных исследований при экспортно-импортных операциях для оформления товаросопроводительного документа на партию зерна, а также перечень таких исследований будет утвержден Минсельхозом. Исследования будут проводиться за счет средств товаропроизводителя лицами, аккредитованными в национальной системе аккредитации.