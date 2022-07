Альфа-банк подал иск "Связному" на 6 млрд руб. из-за просрочки по оплате долга

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Альфа-банк намерен через суд взыскать с ритейлера "Связной" почти 6 млрд рублей из-за просрочки по погашению задолженности.

Банк подал в Арбитражный суд Москвы два соответствующих иска – к ООО "Сеть Связной" и кипрской DTSRetail Ltd. (владеет 69,25% ритейлера), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск к "Связному" был зарегистрирован 19 июля, к DTSRetail Ltd. – 20 июля. Дата рассмотрения пока не назначена. В качестве третьего лица по обоим делам предлагается привлечь ООО "Мерлион" (дистрибьютор IT и бытовой техники). В деле по иску к DTSRetail Ltd. третьим лицом также указано ООО "Сеть Связной".

Причина исковых требований – просроченная задолженность, банк пытался урегулировать вопрос во внесудебном порядке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Альфа-банка.

"Альфа-Банк в любых ситуациях стремится находить пути внесудебного урегулирования просроченной задолженности. Подаче иска предшествовали многомесячные переговоры с заемщиком – долгое время мы не использовали наше законное право обращения в суд. Однако без готовности менеджмента ГК "Связной" к конструктивному диалогу и выполнению своих обязательств нашей последней, вынужденной мерой остается обращение в суд. Это необходимо для защиты интересов наших клиентов-вкладчиков", - сказали в пресс-службе Альфа-банка.

Банк добавил, что, несмотря на подачу иска, он открыт к диалогу с менеджментом "Связного" для совместного поиска решений.

В пресс-службе "Связного" воздержались от комментариев.

В начале июня к "Связному" также подал иск Совкомбанк в связи с просрочкой обязательств. Сумма исковых требований – почти 2,5 млрд рублей.

"Связной" – ритейлер мобильной техники. Федеральная розничная сеть компании насчитывает свыше 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах РФ. Также "Связной" оказывает финансовые услуги и развивает сеть продаж техники Apple под брендом Cstore.