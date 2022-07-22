Глава Philip Morris не ждет ухода компании из России до конца 2022 года

"Мы активно работаем над тем, чтобы прекратить деятельность в России", сказал Яцек Ольчак

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International Inc. (PMI), вероятно, не сможет уйти с российского рынка до конца 2022 года, сказал Bloomberg главный исполнительный директор компании Яцек Ольчак.

"Мы активно работаем над тем, чтобы прекратить деятельность в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала", - сказал Ольчак, добавив, что это может случиться "ближе к концу года", однако "это довольно сложный процесс".

В марте PMI заявила, что приостанавливает запланированные инвестиции в России, включая запуск новых продуктов, инвестиции в инновации, коммерческую и производственную деятельность. Кроме того, компания активизировала планы по сокращению производственных операций в России в условиях сбоев в цепочках поставок и меняющегося регулирования. Позже PMI объявила, что ее совет директоров и руководство рассматривают возможности выхода из бизнеса в России.

На российский бизнес в 2021 году пришлось почти 10% продаж сигарет и нагреваемого табака и около 6% глобальной выручки PMI.

PMI начала работу в России в 1992 году, открыв свое представительство. В России у PMI более 3,2 тысячи сотрудников. Портфель брендов включает марки Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament и др. Компания также выпускает табачные стики для своих систем нагревания табака Iqos.