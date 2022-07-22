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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Цены на газ в Европе не снизились после возвращения поставок по "Северному потоку"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Цены на газ в Европе не снизились после возобновления поставок по "Северному потоку". Уже неделю котировки стабильно держатся выше $1600 за тысячу кубометров.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на пятницу в объеме 42,1 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в четверг был 42,4 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,9 млн куб. м на 22 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Киев предложил перенести транзитные объемы с "Сохрановки" на ГИС "Суджа", но "Газпром" уверен, что это технологически невозможно, исходя из российской потоковой схемы. Также распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии от декабря 2019 года.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Спотовые цены на газ в Европе на фоне перезапуска "Северного потока" после профилактики остались выше $1600 за тысячу кубометров. В Азии цены ощутимо ниже - сентябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $1360.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность.

На данный момент резервы составляют 64,97%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (20 июля, это пока еще данные во время ремонта СП1) составил 0,25 процентных пункта.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.

Европейские терминалы по приему СПГ среднем в июле загружены на 68% при 63% за июнь. Пока что регион остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии немного уступают европейским хабам.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе за понедельник-четверг составляет в среднем 10% после 11% в среднем за прошлую неделю, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Северный поток Европа Украина
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