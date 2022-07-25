ЕАБР сообщил о падении ВВП Белоруссии в июне на 7,8%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ВВП Белоруссии в июне 2022 года снизился в годовом выражении на 7,8%, в мае падение ВВП составило 8,6%, говорится в еженедельном экспресс-обзоре ЕАБР.

"Динамика выпуска в июне может объясняться уменьшением спада в обрабатывающей промышленности, оптовой торговле, строительстве и сельском хозяйстве. Вполне вероятно, что белорусская экономика начинает адаптироваться под функционирование в условиях санкций", - пишут аналитики.

Они подтвердили свой базовый прогноз по снижению ВВП Белоруссии в этом году на 6,5%, но не исключили его пересмотра в сторону улучшения. "Прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения при устойчиво меньшем спаде российской экономики, чем ранее ожидалось", - говорится в публикации.

По данным Белстата, ВВП Белоруссии в первом полугодии упал на 4,2% после снижения на 3,4% по итогам 5 месяцев.

Белстат не публикует ежемесячную динамику ВВП.

Минэкономики Белоруссии ранее заявляло, что ожидает восстановления динамики ВВП во втором полугодии в связи с адаптацией экономики к санкциями, в том числе за счет переформатирования логистики и восстановления экспорта, включая ожидаемое увеличение поставок в Россию на треть в этом году.

МВФ ожидает снижения ВВП Белоруссии в этом году на 6,4%, ЕБРР - на 4%, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings допускает падение до 15% на фоне западных санкций.

В 2021 году ВВП Белоруссии вырос на 2,3% после снижения на 0,9% в 2020 году и увеличения на 1,2% в 2019 году.