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Премьер Белоруссии заявил, что бюджет в 2021 и 2022гг. планируется с дефицитом

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Бюджет Белоруссии в 2021 и 2022 годах планируется с дефицитом из-за COVID-19 и санкций, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

"Текущий и будущий год планируются с дефицитом, потому что у нас есть непредвиденные расходы на поддержку экономики и населения в условиях ковида и санкций", - заявил Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.

Так, Головченко напомнил, что только в текущем году на поддержку экономики уже израсходовано около 2,7 млрд белорусских рублей.

"Этот год, если не бездефицитный будет, то с минимальным дефицитом. Это за счет того, что доходная часть бюджета исполняется гораздо лучше", - пояснил он.

На 2022 год проект бюджета также готовится с "небольшим дефицитом", отметил Головченко.

"Но это не значит, что кому-то не хватит денег. У нас есть нераспределенные остатки прошлых лет. Если потребуется, то этот дефицит будет закрываться остатками. То есть, денег хватит всем. Это фактически экономический инструментарий, который используется при планировании", - сказал он.

Ранее Минфин прогнозировал, что дефицит республиканского бюджета Белоруссии по итогам 2021 года вырастет до Br3 млрд, в два раза меньше уточненного плана". На 2022 год Минфин готовит проект бюджета с дефицитом на уровне Br2,9-3 млрд, или 1,6% прогнозного ВВП.

Официальный курс на 5 декабря - 2,5448 белорусских рублей за $1.

Белоруссия Роман Головченко COVID

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