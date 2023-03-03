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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:26

"Сусуманзолото" возглавил гендиректор основной добывающей "дочки"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор "Сусуманзолота" сменился второй раз за год после прихода УГМК в качестве нового акционера: компанию возглавил Валерий Поляков, следует из данных ЕГРЮЛ.

В августе прошлого года новым гендиректором золотодобытчика стал министр природных ресурсов Магаданской области Олег Косолапов. Теперь же компанию возглавил директор одной из добывающих "дочек" - ООО "Дражник". Эта компания приносит наибольший вклад в показатели "Сусуманзолота": в 2021 году "Дражник" добыл 1,8 тонн из 6,7 тонн общего объема (данные годового отчета компании). Также Полякову, по данным на конец 2021 года, принадлежало 0,039% "Сусуманзолота".

"Сусуманзолото" по итогам 2021 года замыкало топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России.

В августе 2022 года АО "Сусуманзолото" и его дочерние и структурные подразделения вошли в состав "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК).

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране.

Сусуманзолото УГМК Валерий Поляков Олег Косолапов Дражник Магаданская область
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