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Глава Volkswagen увидел риски для автопредприятий из-за отказа от газа из РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Переход Германии с российских энергоресурсов на другие источники происходит недостаточно быстро, чтобы оградить немецкий автоконцерн Volkswagen от неожиданного прекращения поставок природного газа, заявил гендиректор Герберт Дисс.

В связи с этим VW будет сохранять возможность использования угля вместо природного газа на электростанциях, снабжающих электроэнергией ее предприятие в Вольфсбурге, сказал Дисс в интервью агентству Bloomberg в ходе Катарского экономического форума.

Германия уже добилась определенного прогресса в снижении зависимости от импорта российских энергоресурсов, например, за счет закупки СПГ в США и других странах, однако создание необходимой инфраструктуры для дальнейших изменений требует времени.

"Возможно, это происходит недостаточно быстро, чтобы справиться с резким спадом поставок, - отметил Дисс. - В долгосрочной перспективе, я уверен, мы станем независимыми от российского газа".

Конфликт на территории Украины, повышение процентных ставок и усиление инфляции по всему миру сказываются на аппетите инвесторов к риску, однако реального снижения спроса на автомобили не происходит, заявил Дисс. Портфель заказов на электромобили VW заполнен "примерно на один год" вперёд, и компания рассчитывает достичь поставленных на 2022 год целей.

"Мы не видим сигналов снижения потребительского спроса в данный момент, но это может измениться", - сказал Дисс.

VW недавно представила новые модели электромобилей, а также планирует построить предприятие для их выпуска в Вольфсубрге, а также создает цепочку поставок аккумуляторов.

По словам Дисса, VW "имеет самую широкую линейку электромобилей на мировом рынке". Немецкий автопроизводитель может обойти Tesla и стать крупнейшим мировым производителем электромобилей в 2024 году, прогнозирует Bloomberg Intelligence.

Акции VW теряют в цене 4% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость упала на 31%.

Volkswagen Германия
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