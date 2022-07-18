Акции ФСК подорожали на новостях об объединении с "Россетями"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В начале торгов понедельника на "Московской бирже" акции "ФСК ЕЭС" дорожают на новостях о присоединении к ФСК материнской компании - ПАО "Россети", а также о цене выкупа у несогласных с объединением.

К 10:01 акции "ФСК ЕЭС" подорожали на 4,4%, до 9,252 копейки, обыкновенные акции "Россетей" подешевели на 1,6%, до 0,617 рубля, "префы" подорожали на 0,2%, до 1,25 рубля.

Об объединении ФСК и "Россети" сообщили вечером 15 июля. Цена выкупа у не согласных с реорганизацией "Россетей" составит 0,6058 рубля за обыкновенную акцию и 1,273 рубля за "преф". Цена выкупа акций ФСК определена на уровне 9,04 копейки.

Внеочередное собрание акционеров ФСК обсудит сделку 14 сентября (дата закрытия реестра - 17 августа), "Россетей" - 16 сентября (реестр закроется 19 августа).

Помимо "Россетей", к ФСК присоединят "Дальневосточную энергетическую управляющую компанию - ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети", говорится в сообщении ФСК.

Как следует из сущфакта, планируется допэмиссия акций управляющей магистральными сетями компании (ФСК - ИФ). При этом во главе реорганизованного холдинга останется гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин. Сейчас управляющей организацией для ФСК являются сами "Россети".

Незадолго до объявления о присоединении "Россетей" к ФСК, которое стало неожиданным для рынка (слухи о новых акционерных конструкциях в сетевом комплексе ходили много лет, но в последнее время не были активными) глава холдинговой компании Рюмин встречался с президентом Владимиром Путиным. В открытой части беседы речь про корпоративные взаимоотношения не шла.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети России. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале - у GazpromFinance B.V.

"Кубанские магистральные сети" и "Томские магистральные сети" являются "дочерними" для ФСК структурами. В первой компании ФСК принадлежит 100% капитала, во второй - 90,48%.

Что касается "ДВЭУК-ЕНЭС", то сейчас единственным акционером этой структуры является Росимущество. В прошлом активы ДВЭУК были поделены между ФСК и "РусГидро", сама ДВЭУК была разделена на две компании - "ДВЭУК-ЕНЭС" и "ДВЭУК-ГенерацияСети". В начале июля акционеры ПАО "РусГидро" одобрили решение о допэмиссии 10 млрд обыкновенных акций в пользу государства на общую сумму 10 млрд рублей для получения "ДВЭУК-ГенерацияСети" и "Сахалинской энергетической компании".