"АвтоВАЗ" возобновил продажи Niva в России

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" объявил о возобновлении продаж на российском рынке автомобилей Lada Niva Legend (бывшая Lada 4x4 - ИФ), выпуск которых в упрощенной версии Classic 2022 стартовал 13 июля.

"Уже в этой комплектации автомобиль оснащен всем, что необходимо как для повседневной езды по населенным пунктам, так и для уверенного преодоления грунтовых, песчаных, заснеженных участков", - говорится в пресс-релизе.

Обновленная комплектация Niva Legend включает гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, штампосварные 16-дюймовые диски колес, стальную защиту картера. Автомобиль оснащен системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

"Мы прикладываем максимум усилий для возобновления продаж и второй модели в семействе Niva - внедорожника Lada Niva Travel (бывшая Chevrolet Niva - ИФ)", - заявил через пресс-службу вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

8 июня, первой после долгого простоя на "АвтоВАЗе" была перезапущена линия сборки Lada Granta в упрощенной версии. Позднее в июне начались ее продажи. Производство Lada Niva Legend перезапустилось 13 июля. На прошлой неделе "АвтоВАЗ" заявил о планах выпустить ограниченную партию Lada Largus в 1,8 тысячи автомобилей. О сроках перезапуска регулярного производства Largus компания не сообщала.

По итогам I полугодия в России было продано 74 714 автомобилей Lada, что в 2,7 раза (на 62,7%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля компании за 6 месяцев составила 20,2% (-3,1 п.п.)

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из России являются "Ростех" (32,3%) и ФГУП "НАМИ" (67,7%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".