В инвесткомпании Carlyle Group сменится руководитель

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Carlyle Group Inc. Кьюсонг Ли покидает инвестиционную компанию, временно исполняющим обязанности CEO назначен сооснователь Carlyle Уильям Конвей.

Ли уйдет с поста CEO незамедлительно и покинет компанию в конце 2022 года, когда истечет его пятилетний трудовой договор, сообщила компания.

Конвей и еще один основатель Carlyle, Дэвид Рубенштейн, до 2018 года являлись согендиректорами (co-CEO), после чего на эти должности были назначены Ли и другой топ-менеджер компании Гленн Янгкин. Ли стал единственным CEO Carlyle в 2020 году, когда Янгкин, ныне занимающий пост губернатора штата Виргиния, ушел в отставку, чтобы перейти на госслужбу.

Ли сфокусировался на развитии кредитной платформы Carlyle и бизнеса по управлению страховыми активами. Активы под управлениями кредитного подразделения Carlyle увеличились в цене почти вдвое в годовом выражении - до $143 млрд во втором квартале. Прибыль от комиссионных подскочила на 65%, до $236 млн.

Котировки Carlyle существенно отстают от динамики других крупных инвесткомпаний с тех пор, как Ли занял позицию CEO. Бумаги Carlyle за это время подорожали почти вдвое, тогда как акции KKR & Co. Inc. and Blackstone Inc. подорожали почти в три и четыре раза соответственно.

С начала 2022 года акции Carlyle Group подешевели на 31,5%.