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НРД присвоил ISIN 5 выпускам гособлигаций Белоруссии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) присвоил ISIN (международный идентификационный код) 5 выпускам облигаций Минфина Белоруссии (серий 8-12), следует из сообщений НРД.

В качестве валюты номинала указаны рубли.

В выпусках 9-12-й серий указана номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 тыс. рублей.

Это первый шаг на пути к размещению белорусских гособлигаций на "Московской бирже".

В 2019 году правительство Белоруссии утвердило программу размещения гособлигаций на российском рынке, которая предусматривала привлечение 30 млрд российских рублей в течение 2019-2020 годов. Фактически Минфин Белоруссии разместил на "Мосбирже" гособлигации на 20 млрд рублей: в апреле 2020 года 5-летние облигации объемом 10 млрд рублей (ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых), в июле 2019 года два выпуска 3-летних облигации по 5 млрд рублей каждый, они погашены 3 августа 2022 года (ставка купона 8,65% годовых).

"Погашение двух выпусков облигаций в рублях дополнительно подтверждает, что в случаях, когда расчетно-клиринговая инфраструктура позволяет проводить платежи и доводить их до держателей, министерство финансов продолжает исполнять обязательства посредством этой инфраструктуры", - подчеркнули тогда в Минфине.

В июне заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что финансовые ведомства Белоруссии и России обсуждают размещение новых выпусков белорусских гособлигаций на российском биржевом рынке.

"Думаю, мы сегодня обсудим размещение облигаций белорусского министерства финансов в России. Мы готовы, чтобы такое размещение прошло. Встречался с биржей, они также готовы к размещению. Уверен, что российские инвесторы проявят высокий интерес к белорусским ценным бумагам", - сказал Моисеев, которого цитировало госагентство "БелТА".

В середине прошлого года Минфин Белоруссии планировал заключить соглашения с рядом российских банков об оказании услуг по эмиссии гособлигаций. В постановлении правительства были указаны 10 российских финансовых организаций: Газпромбанк, БКС банк, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, "АК Барс" и "Универ Капитал".

В мае прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко "в целях рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь" принял указ №183, который вступил в силу со дня подписания.

Согласно документу совет министров Белоруссии осуществит "в 2021-2023 годах привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1092 дней".

В соответствии с указом, в эмиссионных документах при необходимости может быть закреплен отказ Белоруссии от иммунитета, в том числе от применения зачета встречных требований, судебных и арбитражных процессов и разбирательств, связанных с эмиссией, обращением, погашением и обслуживанием гособлигаций.

Национальный расчетный депозитарий НРД Белоруссия
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