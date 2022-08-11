Чехия оплатит транзит нефти по "Дружбе" и ждет возобновления поставок 12-13 августа

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Чешский оператор нефтепровода "Дружба", который проходит через Украину, - Mero - ожидает возобновления поставок российской нефти 12 или 13 августа, сообщает чешское информационное агентство CTK.

"Заказчик MOL предпринял соответствующие шаги (оплатил транзитный сбор - ИФ), в результате которых южная часть нефтепровода работает для словаков и венгров. Наш заказчик сообщил мне, что он предпринимает аналогичные шаги, поэтому я ожидаю, что очень скоро - либо завтра, либо, самое позднее, послезавтра (в пятницу или субботу - ИФ) - к нам тоже потечет нефть", - заявил председатель совета директоров Mero Ярослав Пантучек.

Ранее "Транснефть" сообщила, что 4 августа "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. Оплата за август, которую "Транснефть" провела 22 июля, вернулась на ее счет 28 июля в связи с вступлением в силу Регламента ЕС 2022/1269.

Венгерская MOL и словацкая Slovnaft (также входит в группу MOL) обсудили с украинской и российской сторонами возможности оплаты транзитного сбора MOL или Slovnaft, что позволило бы восстановить поставки нефти.

Поставки нефти в Словакию возобновились в среду вечером, в Венгрию - в ночь со среды на четверг.

Через Украину по южной ветке нефтепровода "Дружба" нефть прокачивается на НПЗ НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты.