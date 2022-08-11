Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Чехия оплатит транзит нефти по "Дружбе" и ждет возобновления поставок 12-13 августа

Чехия оплатит транзит нефти по "Дружбе" и ждет возобновления поставок 12-13 августа
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Чешский оператор нефтепровода "Дружба", который проходит через Украину, - Mero - ожидает возобновления поставок российской нефти 12 или 13 августа, сообщает чешское информационное агентство CTK.

"Заказчик MOL предпринял соответствующие шаги (оплатил транзитный сбор - ИФ), в результате которых южная часть нефтепровода работает для словаков и венгров. Наш заказчик сообщил мне, что он предпринимает аналогичные шаги, поэтому я ожидаю, что очень скоро - либо завтра, либо, самое позднее, послезавтра (в пятницу или субботу - ИФ) - к нам тоже потечет нефть", - заявил председатель совета директоров Mero Ярослав Пантучек.

Ранее "Транснефть" сообщила, что 4 августа "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. Оплата за август, которую "Транснефть" провела 22 июля, вернулась на ее счет 28 июля в связи с вступлением в силу Регламента ЕС 2022/1269.

Венгерская MOL и словацкая Slovnaft (также входит в группу MOL) обсудили с украинской и российской сторонами возможности оплаты транзитного сбора MOL или Slovnaft, что позволило бы восстановить поставки нефти.

Поставки нефти в Словакию возобновились в среду вечером, в Венгрию - в ночь со среды на четверг.

Через Украину по южной ветке нефтепровода "Дружба" нефть прокачивается на НПЗ НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты.

Mero Дружба Укртранснафта Украина Slovnaft Словакия Венгрия MOL Чехия?
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Exxon наращивает глобальные торговые операции на фоне высоких цен на сырье

Exxon наращивает глобальные торговые операции на фоне высоких цен на сырье

Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума

Расписки VK упали на 7,7% после публикации финотчета за II кв.

Пандемия коронавируса

"Спутник V" стал самым экспортируемым препаратом в истории России

Выручка VK во II квартале выросла на 4% до 31,1 млрд рублей

Выручка VK во II квартале выросла на 4% до 31,1 млрд рублей

Дуров пожаловался на Apple из-за задержки "революционного" обновления Telegram

Tesla начнет поставлять электрогрузовик Semi в текущем году, пикап Cybertruck - в 2023 г.

Tesla начнет поставлять электрогрузовик Semi в текущем году, пикап Cybertruck - в 2023 г.

Evraz решил продать североамериканское подразделение

Evraz решил продать североамериканское подразделение

Мосбиржа 15 августа допустит нерезидентов из дружественных стран к рынку облигаций

Мосбиржа 15 августа допустит нерезидентов из дружественных стран к рынку облигаций
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });