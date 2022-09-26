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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Slovnaft протестирует альтернативу российской нефти

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Slovnaft, словацкое нефтеперерабатывающее подразделение венгерской Mol, в ближайшее время планирует опробует альтернативное сырья в рамках санкций Евросоюза в отношении российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного вице-президента Mol по переработке Габриэля Сабо.

Освобождение ЕС от санкций в отношении Словакии позволяет экспортировать российскую нефть в Чехию до 5 декабря 2023 года, в то время как такой экспорт в другие страны запрещен с 5 февраля следующего года.

Экспорт в Чехию разрешен до тех пор, пока объем "не превышает средние объемы, импортированные в Чехию из этих других государств-членов за тот же период в течение предыдущих пяти лет", говорится в постановлении ЕС.

Slovnaft провела масштабные ремонтные работы и теперь у нее есть график технологических корректировок для переработки альтернативной, нероссийской нефти, отмечает Bloomberg.

В 2021 году через магистральный нефтепровод "Дружба" по территории Украины было транспортировано 12 млн тонн российской нефти, в том числе в Чехию - 3,4 млн тонн, Словакию - 5,2 млн тонн, Венгрию - 3,4 млн тонн.

Венгрии, Чехии и Словакии удалось добиться исключения на введение эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС.

Slovnaft Mol Словакия Венгрия Евросоюз Габриэль Сабо Дружба Украина Чехия
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