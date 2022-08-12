Банк России готов смягчать валютные ограничения по мере снижения рисков

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Ограничения на свободу движения капитала являются исключительно инструментом политики по поддержанию финансовой стабильности, по мере снижения рисков Банк России готов на дальнейшее смягчение валютных ограничений, говорится в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ.

При этом регулятор учитывает тот факт, что часть ограничений на свободу движения капитала носит неэкономический и двусторонний характер. Соответственно, их смягчение возможно только на взаимной основе, указали в ЦБ.

Западные страны в качестве одного из этапов санкций в феврале 2022 года заблокировали валютные счета Банка России. Сейчас ЦБ не имеет возможности проводить операции с иностранной валютой на внутреннем валютном рынке в ключевых мировых резервных валютах в целях противодействия факторам финансовой нестабильности (такая возможность ранее предусматривалась). Это также означает приостановку действия отдельных положений бюджетного правила, что выступает дополнительным источником волатильности на валютном рынке. Поэтому для предотвращения реализации рисков для финансовой стабильности в конце февраля - начале марта 2022 года было ограничено свободное трансграничное движение капитала.

"Данная мера в совокупности с другими принятыми мерами позволила сохранить стабильность финансовой системы. По мере снижения рисков введенные ограничения смягчались. Сохраняющиеся ограничения на свободу движения капитала компенсируют эффект введенных внешних санкций, направленных на стимулирование вывода капитала зарубежных инвесторов из России и запрет на потенциальный приток капитала в будущем", - говорится в проекте.

При дальнейшем снижении рисков для финансовой стабильности Банк России не видит весомых причин для сохранения масштабных ограничений на движение капитала. Вместе с тем при реализации денежно-кредитной политики ЦБ будет учитывать в основном неэкономическую природу наложенных на движение капитала ограничений, оценивая их введение как временную и вынужденную меру.

ЦБ подчеркнул, что, несмотря на действие мер по контролю за движением капитала, курс рубля остается плавающим. В новых условиях его динамика определяется преимущественно балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложением иностранной валюты со стороны экспортеров.