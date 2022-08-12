ЦБ РФ ожидает возвращения ключевой ставки к нейтральному уровню в 5-6% в 2025 году

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки до 5-6% в 2025 году, следует из проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

ЦБ ранее оценивал нейтральную ставку в 5-6%. В середине июля первый зампред Банка России Ксения Юдаева не исключила, что эта оценка может быть пересмотрена с учетом изменившихся условий. При этом она подчеркнула, что пока оценка нейтральной ставки сохраняется на уровне 5-6%.

Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2022 году на уровне 10,5-10,8%, в 2023 году - 6,5-8,5%, в 2024 году - 6,0-7,0%.