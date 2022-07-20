Сбербанк уведомил о начале конвертации заблокированных расписок в акции

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк уведомил о начале процедуры конвертации заблокированных депозитарных расписок в обыкновенные акции.

Как говорится в сообщении банка, конвертация обращающихся за рубежом депозитарных расписок в обыкновенные акции в автоматическом или заявительном порядке, в зависимости от места их хранения, стала возможна в связи с принятием федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ.

Депозитарные расписки Сбербанка, права на которые учитываются в российских депозитариях, будут конвертированы по заявлению эмитента акций в порядке и в сроки, которые определит совет директоров Банка России.

Для депозитарных расписок, которые находятся на хранении за пределами России, введен механизм конвертации по заявлению держателей депозитарных расписок, которые должны обратиться в российский "Дж.П. Морган банк интернешнл" до 12 октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что конвертация расписок Сбербанка в акции, согласно расширенной лицензии OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), должна завершиться 17 октября 2022 года. Одна расписка конвертируется в четыре обыкновенные акции. Программа депозитарных расписок Сбербанка была свернута 16 июня. Депозитарием Сбербанка является JPMorgan Chase.

Лондонская фондовая биржа с 20 июня исключила американские депозитарные расписки (ADR) Сбербанка из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Deutsche Borse (оператор Франкфуртской фондовой биржи) исключила расписки Сбербанка из листинга 17 марта.

Реестр владельцев расписок Сбербанка закрылся 27 апреля 2022 года (дата вступления в силу федерального закона о делистинге расписок российских компаний с иностранных бирж).

США 6 апреля ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

Сбербанк ранее имел две программы расписок - глобальных и американских, он конвертировал GDR в ADR в декабре 2012 года.