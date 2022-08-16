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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Кишинев предложил Москве расследовать появление вредителей в молдавской сельхозпродукции

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Владимир Боля предложил российскому послу Олегу Васнецову создать рабочую группу с участием национальных и российских экспертов для расследования появления карантинных объектов в молдавской продукции растениеводства.

Стороны обсудили в Кишиневе решение Россельхознадзора запретить ввоз в Россию этих товаров из-за вредителей. В беседе также участвовали представители Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) и Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

"Молдавские власти всегда стремятся обеспечить высокое качество продукции и защитить как местных, так и зарубежных потребителей на всем протяжении пищевой цепочки", - подчеркнул Боля.

Министр предложил "во избежание неопределенностей и в целях укрепления доверия к системе продовольственной безопасности РМ, экспертам двух стран осуществить поездки на склады, собрать данные, выявлять существующие риски и ликвидировать их".

Васнецов же выразил надежду на корректность в профессиональных отношениях между производителями и потребителями, пообещав сделать все возможное "для ускорения процесса расследования обстоятельств случившегося, установления даты переговоров с ответственными учреждениями РФ, в том числе организации визитов в случае необходимости".

В Россельхознадзоре 9 августа объявили о запрете импорта с 15 августа молдавских овощей и фруктов из всех регионов страны, кроме непризнанного Приднестровья. В Кишиневе увидели в этом запрете политическую подоплеку, в Москве эти подозрения отвергли.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица 10 августа поручила специализированным ведомствам решить эту проблему.

В руководстве Гагаузии 11 августа заявили, что постараются сами выстроить отношения с российской стороной напрямую.

Молдавия Гагаузия Приднестровье Кишинев Минсельхоз Россельхознадзор Владимир Боля Олег Васнецов
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