Обращения противников закона о классифайдах рассмотрят думские комитеты

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Отрицательные отзывы организаций и региональных парламентов на законопроект о регулировании рынка классифайдов и создании единого оператора цифровой рекламы рассмотрят профильные комитеты Госдумы. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Позицию РСПП, изложенную президентом союза Александром Шохиным, спикер Вячеслав Володин направил первому заместителю председателя Госдумы Александру Жукову и председателю комитета по экономической политике Максиму Топилину, говорится в сообщении.

"В Госдуму также поступили обращения других организаций и региональных парламентов, не поддерживающих принятие этого законопроекта в предложенной редакции. В их числе АНО "Цифровая экономика", Ассоциация рекламных компаний "Основа" и др. Они направлены председателем Госдумы для работы в профильный комитет", - добавили в пресс-службе.

Законопроект № 160605-8 8 июля внес в Госдуму депутат Артем Кирьянов. Депутаты законопроект раскритиковали, но 15 июля все же одобрили в первом чтении с условием, что он будет доработан. Претензии депутатов к документу связаны с рисками монополизации рынка цифровой рекламы в случае создания единого оператора, который, как считает автор проекта закона, необходим для предупреждения рисков злоупотребления иностранными владельцами классифайдов (доски цифровых объявлений) и цифровых рекламных конструкций своими возможностями в условиях санкций и военной операции.

В ФАС также в законопроекте видят угрозу монополизации рынка цифровой рекламы, ухудшения положения участников рынка в регионах, удорожания конечной продукции для потребителя. Также служба считает неправомерным по мнению объединение в одно регулирование наружной рекламы и классифайдов, деятельность которых не подпадает под действие закона о рекламе.

Участники рынка классифайдов - Avito, "Яндекс", Ozon и "Рамблер" - выступили за исключение регулирования отрасли из законопроекта Кирьянова, указав, что отрасль уже регулируется законом "Об информации".

"Принятие законопроекта приведет к резкому снижению конкуренции, падению темпов развития технологий, деградации уровня сервиса в указанных видах деятельности. Граждане, привыкшие к свободному выбору при размещении электронных объявлений, будут лишены такой возможности. Монополизация неизбежно приведет к удорожанию соответствующих услуг для рекламодателей и в конечном итоге для конечных потребителей товаров и услуг", - предупредили в РСПП. Там также отметили отметила несоразмерность решаемой проблемы (предотвращение риска распространения недостоверной информации) и возможных последствий для отрасли и граждан.