Выпуск композиционных изделий для самолетов МС-21 и SSJ-NEW налажен в Подмосковье

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Корпорация "Рубин" открыла в подмосковной Балашихе производственный корпус по выпуску композиционных изделий для отечественных гражданских самолетов, в том числе МС-21 и SSJ-NEW.

Инвестиции в создание нового производства составили 1 млрд руб., сообщил Фонд развития промышленности (ФРП), который предоставил в виде льготного займа 661 млн руб.

Во вновь открытом корпусе будут выпускать изделия из углеродных композиционных материалов для взлетно-посадочных устройств к самолетам, а также композиционные материалы для атомной, нефтегазовой и машиностроительной отраслей промышленности, говорится в сообщении фонда.

"В 2019 году при поддержке ФРП мы запустили производство гидроприводов и плунжерных насосов для МС-21. Сегодня завод расширяет свое участие в кооперации по импортозамещению элементов этого самолета. В новом корпусе мы будем выпускать тормоза с углеродными фрикционными дисками для МС-21 и SSJ-NEW. Использование композитов повышает надежность работы и увеличивает ресурс тормозных дисков, сокращает простой самолетов и уменьшает затраты на замену и ремонт тормозов", - сказал гендиректор "Рубина" Игорь Ряпин, которого цитирует ФРП.