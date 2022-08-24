ФАС получила ходатайства от "Яндекса" и VK по сделке с обменом активами

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайства от "Яндекса" и VK о приобретении сервиса доставки Delivery Club, агрегатора новостей "Яндекс Новости" и платформы "Яндекс Дзен", говорится в сообщении службы.

"Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на соответствующие рынки", - сообщил регулятор.

Как пояснили "Интерфаксу" в VK, со своей стороны компания подала ходатайства на консолидацию 100% Delivery Club, а также "Дзена" и "Новостей".

23 августа "Яндекс" и VK объявили о подписании обязывающих документов об обмене активов: VK достанутся сервисы "Яндекса" – "Новости" и "Дзен", а "Яндексу" – сервис доставка Delivery Club.

Сделка будет безденежной, заявляли "Интерфаксу" в "Яндексе".

Тем не менее, прежде чем компании смогут совершить обмен активами, VK планирует разделить со Сбербанком активы в совместном предприятии "О2О Холдинг" в сфере транспорта и фудтеха. В настоящий момент Delivery Club развивается как один из проектов СП.