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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

VK зарегистрировал домены "dzen" в зонах .рф и .su

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK зарегистрировала домены dzen.su, zen.su, зен.рф и дзен.рф, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Домены зарегистрировало ООО "ВК" 5 июля.

В пресс-службе VK от комментариев отказались.

Регистрация доменов произошла спустя несколько месяцев после того, как VK договорилась о покупке у "Яндекса" рекомендательной платформы "Яндекс.Дзен" и агрегатора новостей "Яндекс.Новости". Соглашение об основных условиях сделки было подписано в апреле; компании не раскрывали конкретные параметры и сроки ее закрытия.

"Яндекс.Дзен" - персональная лента развлекательного и новостного контента, которая формируется исходя из интересов пользователей. "Яндекс" развивает его с 2015 года.

Сейчас основной сайт для проекта "Дзен" - zen.yandex.ru. Сервис также отображается на главной странице "Яндекса", где собраны основные продукты интернет-компании.

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