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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Что произошло за день: четверг, 25 августа

Мера пресечения для Ройзмана, нападение на члена СПЧ, сворачивание российского бизнеса Citigroup, температурный рекорд для 25 августа в Москве

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Два энергоблока Запорожской АЭС отключались в результате срабатывания аварийной защиты в четверг. В результате Запорожская область осталась без света, сообщил глава временной администрации области Евгений Балицкий. Он заявил, что инцидент стал результатом удара со стороны ВСУ. Перебои были также в Херсонской области. Сразу после ликвидации пожара на территории охранной зоны один блок ЗАЭС был запущен в работу.

- Суд назначил Евгению Ройзману запрет определенных действий по делу о дискредитации армии. Ходатайство следователя было удовлетворено частично. Бывшему мэру Екатеринбурга запрещается посещать публичные места и мероприятия, общаться без разрешения со свидетелями. Кроме того, запрещены почтовые и телеграфные сообщения, а также средства связи и интернет за несколькими исключениями. Следствие просило запретить Ройзману покидать дом с 00:00 до 23:59 и ограничить его контакты.

- Неизвестный попытался убить члена СПЧ Игоря Каляпина. В Совете сообщили, что нападавший пытался порезать Каляпину лицо и задушить его. Председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что не считает нападение связанным с правозащитной работой Каляпина.

- Штатная численность Вооруженных сил РФ увеличится с 2023 года. Президент РФ Владимир Путин своим указом установил ее в количестве 2 млн 39 тысяч 758 человек. Согласно указу, число военнослужащих в Вооруженных силах составит 1 млн 150 тысяч 628.

- Citigroup свернет в России розничный бизнес и работу с малыми и средними предприятиями. В ходе этого процесса Citi будет стараться продать некоторые портфели розничного бизнеса в России, говорится в заявлении группы.

- В России зарегистрировали 43 919 новых случаев COVID-19.

- Космонавт Анна Кикина отправится на МКС на корабле Crew Dragon 3 октября. В "Роскосмосе" заявили, что пуск может быть перенесен на более поздний срок.

- Температурный максимум 1988 года побит в Москве. Температура воздуха на ВДНХ к полудню достигла 30,3 градуса. 25 августа 1988 года в Москве было зафиксировано 29,3 градуса.

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