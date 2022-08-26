Brent подешевела до $98,3 за баррель после выступления главы ФРС Пауэлла

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки перешли к снижению в пятницу вечером после выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

К 17:55 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,04 (1,05%), до $98,3 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,24 (1,34%) - до $91,28 за баррель.

ФРС необходимо продолжать поднимать базовую процентную ставку, чтобы взять под контроль инфляцию, заявил Пауэлл в ходе выступления в Джексон-Хоуле, где проходит ежегодный экономический симпозиум, организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити. Он предупредил, что ставка ФРС должна достичь уровня, ограничивающего экономическую активность, и оставаться там некоторое время, чтобы темпы роста потребительских цен замедлились.

При этом Пауэлл не исключает, что данная политика может привести к ослаблению рынка труда и создать некоторые проблемы для домохозяйств и бизнеса. Трейдеры обеспокоены, что жесткие действия центробанков мира могут спровоцировать экономическую рецессию, в результате чего спрос на нефть резко упадет.

Тем не менее с начала недели оба нефтяных контракта выросли в цене более чем на 2%.

Рынок поддерживают сообщения о том, что ОПЕК может сократить добычу. На это 22 августа намекнул министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. Он сказал Bloomberg, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов в связи с высокой волатильностью и низкой ликвидностью торгов, что может вынудить ОПЕК+ реагировать на ситуацию, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

Позднее близкие к ОПЕК источники сообщили СМИ, что сокращение добычи может произойти и в случае, если иранская нефть вернется на рынок в результате восстановления ядерной сделки. "Группа стран-производителей намерена обеспечить сохранение минимального уровня цен в районе $100 за баррель, и поэтому понижательный потенциал представляется ограниченным", - отметил аналитик PVM Стивен Бреннок.