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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Нефть Brent подорожала до $101,84 за баррель

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти в четверг после подъема накануне на данных о снижении запасов в США, а также сигналах продвижения переговоров по ядерной программе Ирана.

"Новости, касающиеся Ирана, появляются время от времени, провоцируя рост волатильности на нефтяном рынке", - отмечает главный вице-президент трейдингового направления BOK Financial Денис Кисслер.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в четверг составляет $101,84 за баррель, что на $0,62 (0,61%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1 (1%), до $101,22 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $95,37 за баррель, что на $0,48 (0,51%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов увеличилась на $1,15 (1,2%), до $94,89 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, опубликованным в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 3,28 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 426 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12 млн б/с. При этом, объем экспорта нефти и нефтепродуктов превысил 11 млн баррелей, достигнув максимума с февраля 1991 года, отмечает агентство Bloomberg.

Запасы бензина снизились на 27 тыс. баррелей, дистиллятов - на 662 тыс. баррелей.

нефть
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